В зеленом платье и с легкими локонами: красивая герцогиня Софи приезжала на обед к королю Чарльзу
Герцогиня Софи вместе со своей семьей на днях посещала предрождественский обед в Букингемском дворце, организованный королем Чарльзом и королевой Камиллой.
Герцог и герцогиня Эдинбургские вместе со своей дочерью леди Луизой Виндзор присоединились к принцу и принцессе Уэльским на праздничном обеде монарха.
По этому случаю Софи надела очаровательное платье с V-образным вырезом в нежно-зеленом оттенке от Beulah London, которое она надевала на парад Trooping the Colour летом 2025 года.
Герцогиня дополнила образ красивой укладкой локонами, легкий макияжем, золотыми серьгами-висюльками и золотой цепочкой на шее.
В чем была одета ее дочь леди Луиза не было видно, так как девушка сидела на заднем сиденье автомобиля.
Напомним, на праздничном мероприятии также присутствовали принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна с мужем, принцессы Йоркские, а Дэвид Армстронг-Джонс (сын принцессы Маргарет) удивил всех, так как приехал на велосипеде.