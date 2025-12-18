ТСН в социальных сетях

В зеленом платье и с легкими локонами: красивая герцогиня Софи приезжала на обед к королю Чарльзу

Герцогиня Софи вместе со своей семьей на днях посещала предрождественский обед в Букингемском дворце, организованный королем Чарльзом и королевой Камиллой.

Ольга Кузьменко
Леди Луиза и герцогиня Софи

Леди Луиза и герцогиня Софи / © Getty Images

Герцог и герцогиня Эдинбургские вместе со своей дочерью леди Луизой Виндзор присоединились к принцу и принцессе Уэльским на праздничном обеде монарха.

По этому случаю Софи надела очаровательное платье с V-образным вырезом в нежно-зеленом оттенке от Beulah London, которое она надевала на парад Trooping the Colour летом 2025 года.

Леди Луиза Виндзор и герцогиня Софи / © Getty Images

Леди Луиза Виндзор и герцогиня Софи / © Getty Images

Герцогиня дополнила образ красивой укладкой локонами, легкий макияжем, золотыми серьгами-висюльками и золотой цепочкой на шее.

В чем была одета ее дочь леди Луиза не было видно, так как девушка сидела на заднем сиденье автомобиля.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Напомним, на праздничном мероприятии также присутствовали принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна с мужем, принцессы Йоркские, а Дэвид Армстронг-Джонс (сын принцессы Маргарет) удивил всех, так как приехал на велосипеде.

