В зеленом платье и с любимой брошью: королева Камилла на приеме в Виндзорском замке

Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Празднование было посвящено достижениям Ассоциации Креста Виктории и Георгиевского креста. Крест Виктории является высшей военной наградой Великобритании, присуждаемой за доблесть «в присутствии врага», в то время как Георгиевский крест вручается в знак признания «актов величайшего героизма или самого выдающегося мужества в обстоятельствах крайней опасности» и может быть вручен гражданским лицам, пишет журнал People.

Чарльз ранее поддерживал группу в качестве президента, начиная с 2003 года, и взял на себя повышенную роль, когда вступил на престол в 2022 году. Первым президентом Ассоциации Креста Виктории и Георгиевского креста был премьер-министр Уинстон Черчилль, а любимая бабушка Чарльза, королева Елизавета, королева-мать, взяла на себя эту роль после смерти Черчилля.

Принц Уильям, король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Королевский прием в четверг начался с групповой фотографии, после чего король Чарльз, королева Камилла и принц Уильям встретились с членами ассоциации и их семьями.

Реклама

Королева прибыла в этот раз на прием в ярком зеленом платье Anna Valentine, которое совсем недавно носила во время визита в Италию. Наряд был с небольшим вырезом на груди и рукавом три четверти. У королевы была безупречная укладка и макияж на лице, в ушах — золотые серьги, а на груди была пришпилена изумрудная брошь с бриллиантами, которая когда-то принадлежала покойной королеве Елизавете II. На шее у Камиллы была золотая цепочка с пластинчатой подвеской. Обула королева замшевые туфли песочного цвета на каблуках.

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз был в темно-синем костюме в полоску, светлой рубашке и с красным галстуком в принт в тон которому подобрал платок в нагрудный карман его пиджака. Принц Уильям также надел темно-синий костюм, рубашку и полосатый галстук.