В зеленом платье и синем пальто: королева Максима в ярком аутфите на рабочем мероприятии

Королева Максима посещает деревню Клаасвал в муниципалитете Хекше-Ваард в Клаасвале.
Целью ее королевского визита было отметить и продвинуть сильную общественную жизнь, существующую в деревне.
Королева, как всегда. Облачилась в яркий аутфит. В этот раз на ней было в элегантное изумрудно-зеленое атласное платье миди с тонким поясом на талии и серые туфли на невысоких каблуках. В руках у Максимы был синий клатч, такого же цвета она носила и пальто.
Образ Ее Величества дополняло золотое колье с несколькими цветными камнями и крупные золотые серьги, также несколько браслетов, часы на кожаном ремешке, кольца и насыщенно-красный маникюр.
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В Instagram королевской семьи поделились видео с визита Максимы в деревню и написали:
"Клаасвал — это деревня с населением более 4000 человек, характеризующаяся спокойствием сельской сельскохозяйственной среды. В последние десятилетия различные объекты исчезли, а это означает, что жителям все чаще приходится полагаться на объекты в близлежащих крупных городах. Качество жизни и крепкая общественная жизнь являются темой визита королевы Максимы в эту сплоченную деревенскую общину", - говорится в сообщении.
Королева пообщалась с жителями, посетила общественный центр, а также побывала в детском футбольном клубе. Визит получился очень насыщенным.
Напомним, недавно мы видели королеву Максиму в модном сером аутфите, когда она открыла выставку MODA - Moroccan Fashion Statements в Центральном музее в Утрехте.
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