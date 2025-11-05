- Дата публикации
В зеленом платье и со змеей на груди: королева Максима сходила с мужем-королем на обед
Король и королева Нидерландов посетили торжественный обед.
Их Величества король Виллем-Александр и королева Максима устроили обед для людей, которые проявили себя в различных областях, таких как искусство и культура, средства массовой информации, наука, спорт и бизнес.
Королева Максима приехала на встречу в платье Natan Couture приглушенно зеленого цвета и обута в туфли-лодочки из замши Gianvito Rossi. Она дополнила свой образ брошью в виде змеи от Sardi и браслетом из желтого золота Dinh Van Le Cube.
Максима распустила волосы, сделала легкий макияж и надела серьги с камнями, которые были похожи на клипсы. У нее на запястье были любимые часы на черном кожаном ремешке, а маникюр выполнен в темно-красном оттенке.
На днях, напомним, королева посетила одно особенное заведение в Амстердаме, где появилась в кожаном платье похожего оттенка.