В зеленом платье и со змеей на груди: королева Максима сходила с мужем-королем на обед

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Их Величества король Виллем-Александр и королева Максима устроили обед для людей, которые проявили себя в различных областях, таких как искусство и культура, средства массовой информации, наука, спорт и бизнес.

Королева Максима приехала на встречу в платье Natan Couture приглушенно зеленого цвета и обута в туфли-лодочки из замши Gianvito Rossi. Она дополнила свой образ брошью в виде змеи от Sardi и браслетом из желтого золота Dinh Van Le Cube.

Максима распустила волосы, сделала легкий макияж и надела серьги с камнями, которые были похожи на клипсы. У нее на запястье были любимые часы на черном кожаном ремешке, а маникюр выполнен в темно-красном оттенке.

На днях, напомним, королева посетила одно особенное заведение в Амстердаме, где появилась в кожаном платье похожего оттенка.