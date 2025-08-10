- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В зеленом платье и цветастом пальто: принцесса Александра посетила парад монарха в Сандхерсте
Двоюродная сестра покойной британской королевы Елизаветы II — принцесса Александра Кентская — была запечатлена фотографами на публичном мероприятии.
88-летняя принцесса Александра, которую давно не видели на публике, посетила Парад монарха в Королевской военной академии Сандхерст в Кемберли, которую закончил ее внук Александр Огилви.
Парад монарха, впервые проведенный в 1948 году в присутствии короля Георга VI, знаменует собой завершение 44-недельной подготовки и выпуск курсантов, завершивших курс подготовки офицеров.
Принцесса Александра была одета в зеленое платье и цветастое пальто, обута в красные балетки, у нее на голове была бежевая шляпа и платок на шее. На лице практически отсутствовал макияж, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки.
Принцессу сейчас редко можно увидеть на публичных мероприятиях королевской семьи. Вероятно, Александра отошла от многих дел из-за состояния здоровья.