Общество
73
1 мин

В зеленом платье и цветастом пальто: принцесса Александра посетила парад монарха в Сандхерсте

Двоюродная сестра покойной британской королевы Елизаветы II — принцесса Александра Кентская — была запечатлена фотографами на публичном мероприятии.

Ольга Кузьменко
Принцесса Александра

Принцесса Александра / © Getty Images

88-летняя принцесса Александра, которую давно не видели на публике, посетила Парад монарха в Королевской военной академии Сандхерст в Кемберли, которую закончил ее внук Александр Огилви.

Парад монарха, впервые проведенный в 1948 году в присутствии короля Георга VI, знаменует собой завершение 44-недельной подготовки и выпуск курсантов, завершивших курс подготовки офицеров.

Принцесса Александра / © Getty Images

Принцесса Александра / © Getty Images

Принцесса Александра была одета в зеленое платье и цветастое пальто, обута в красные балетки, у нее на голове была бежевая шляпа и платок на шее. На лице практически отсутствовал макияж, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки.

Принцессу сейчас редко можно увидеть на публичных мероприятиях королевской семьи. Вероятно, Александра отошла от многих дел из-за состояния здоровья.

