В зеленом платье и жемчужных украшениях: королева Максима блеснула еще одним образом во время поездки в Америку

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Утро понедельника у королевской пары началось с организованного губернатором Джошем Шапиро и первой леди Лори Шапиро приема. После краткого заявления для прессы делегация углубилась в американскую историю в Зале Независимости.

В преддверии 250-летия Соединенных Штатов это идеальный момент, чтобы вспомнить о многовековой связи между Нидерландами и Америкой. Естественно, пара также посетит Колокол Свободы, всемирно известный символ американской независимости.

В этот раз королева выбрала зеленое платье от Claes Iversen, которое ранее уже носила во время своих предыдущих поездок в Америку. Наряд с интересной драпировкой на верхней части платья и поясом, подчеркивающим талию. К платью Максима подобрала замшевые туфли в тон на каблуках и круглую жемчужную брошь, к которой были подобраны жемчужные серьги.

Образ Максимы дополняли несколько золотых браслетов на запястьях, часы, жемчужное кольцо и ее помолвочное кольцо. Волосы она распустила, сделав легкую небрежную укладку и макияж.

Король надел темно-синий классический костюм в сочетании с белой рубашкой и голубым галстуком.

Ранее королевская чета встретилась с президентом Трампом и первой леди Меланией. Тогда королева Максима была в оранжевом платье тоже от датского бренда Claes Iversen.