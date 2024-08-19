В зеленом платье на бретельках: Меган Маркл выгуляла новый наряд

В качестве заключительного мероприятия своей четырехдневной поездки в Колумбию герцог и герцогиня Сассекские посетили музыкальный фестиваль Petronio Alvarez Pacific в Кали.

Во время фестиваля уже принц Гарри вышел на сцену и обратился к толпе, предварительно попросив свою супругу перевести его слова на испанский. Оказалось, что Меган неплохо владеет испанским, так как стажировалась в посольстве США в Буэнос-Айресе, в Аргентине, и училась в Мадриде.

Меган и Гарри и вице-президент Колумбии Франсия Маркес / Фото: Getty Images

"Спасибо за вашу прекрасную культуру, и спасибо за ваше невероятное гостеприимство", - начал принц. После каждого предложения Меган брала микрофон и переводила слова нежности Гарри на испанский.

Поклонники пары в соцсетях похвалили их за такую отличную командную работу, а также назвали этот тур великолепным.

В этот день Меган появилась на публике в зеленом платье макси из хлопкового поплина от колумбийского дизайнера Andrés Otalora на тонких бретельках, ее густые длинные волосы были распущены, макияжем подчеркнула глаза и немного губы, в ушах у нее были золотые серьги полукольца, а на запястье часы и браслет Сartier.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри был в рубашке цвета денима и брюках, а у него на запястье было несколько браслетов, которые герцог также носит не снимая. Также принц носил в туре свое ожерелье на шее, которое однажді ему порвал брат принц Уильям.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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