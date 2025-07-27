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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В зеленом платье по фигуре: председатель Бундестага Юлия Клекнер ошеломила роскошным образом на музыкальном фестивале

Бывший министр продовольствия и сельского хозяйства Германии имеет отличное чувство стиля.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Юлия Клекнер

Юлия Клекнер / © Getty Images

Председатель Бундестага Юлия Клекнер посетила церемонию открытия Байройтского фестиваля, на котором исполняют произведения Рихарда Вагнера. Фотографы запечатлели, как политик вышла из автомобиля и шла по красной дорожке.

Клекнер выглядела роскошно и стройно в элегантном наряде по фигуре. На ней было зеленое платье макси с полупрозрачными рукавами с рюшами, черной вставкой на талии и высоким разрезом на юбке.

Юлия Клекнер / © Getty Images

Юлия Клекнер / © Getty Images

Аутфит Юлия дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и черным лакированным клатчем. Она сделала элегантную прическу с выпущенной челкой, макияж с акцентом на красной помаде и красный маникюр. В ушах у политика были красивые рубиновые серьги, а на руках - кольца и часы.

Напомним, Юлия Клекнер на фестивале Нибелунгов предстала в эффектном розовом платье с пикантным вырезом, высоким разрезом на юбке и рюшей.

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