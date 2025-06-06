В зеленом платье с листьями: королева Максима посетила мероприятия в Чехии без мужа-короля

Королева Максима / © Getty Images

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Король Виллем-Александр и королева Максима совершили двухдневный государственный визит в Чехию. Из-за политической ситуации в Нидерландах — правительство страны ушло в отставку — король вернулся в Нидерланды после первого дня государственного визита.

Королева Максима же осталась в стране и второй день визита завершила самостоятельно, как и планировалось. 5 июня Максима в компании президентской четы — президента Петр Павела и первой леди Евы Павловой посетили церковь Святого Сальватора, где был открыт и освящен новый Колокол Свободы. Позже королева посетила «Радио Свобода» и Карлов мост.

Королева Максима / © Getty Images

В тот день Максима носила зеленое платье миди от Natan, одного из любимых ее брендов. Это был необычный наряд с асимметричной юбкой и перфорацией. Платье как будто-то полностью было сшито из больших зеленых листьев, ими была украшена и шляпка-таблетка, которой она дополнила его. Наряд Максима носила в сочетании с бежевыми туфлями от Gianvito Rossi, небольшим клатчем зеленого цвета и украшениями с бриллиантами и изумрудами.

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Это платье в коллекции Максимы не новинка и ранее его можно было увидеть на ней в прошлом году во время празднования дня рождения ее мужа короля Виллема-Александра. Платье Ее Величество тода дополнила особенно запоминающимся аксессуаром — фантазийным ободком в виде больших бабочек.

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима та король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и королева Летиция / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images