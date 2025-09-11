В зеленом платье с разрезом и с сумкой Dior: королева Матильда выбрала яркий лук для выхода

Королева Матильда / © Getty Images

Мероприятие называлось «Снижение уровня ожирения и неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, в Бельгии» и прошло в Брюссельском дворце. Цель такого симпозиума — обменяться опытом и усилить борьбу с заболеваниями, связанными с питанием, такими как ожирение и расстройства пищевого поведения.

Королевская особа приехала в зеленом платье прямого силуэта от Natan Couture с короткими рукавами и небольшим разрезом на подоле, дополнив образ нюдовой сумкой от Dior и светлыми замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. Образ свой Матильда дополнила безупречной укладкой, дневным макияжем, серьгами-люстрами с цветными камнями, золотым браслетом и часами на запястье.

