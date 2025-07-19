ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

В зеленом платье с розовыми рукавами: герцогиня Йоркская посетила гала-вечер во Франции

Герцогиня Йоркская удивила ярким нарядом и аксессуарами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Getty Images

17 июля Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, посетила 4-й гала-вечер Рыцарей Милосердия в замке Круа-де-Гард в Каннах, Франция. Это ежегодное мероприятие, цель которого — сбор средств для различных благотворительных организаций.

На это мероприятие 65-летняя герцогиня надела длинное платье прямого фасона насыщенного зеленого цвета от бренда Safiyaa. Наряд был с квадратным декольте и драпировкой на рукавах с розовой подкладкой. Образ она дополнила ярко-розовой сумкой от Furla с большой золотой застежкой спереди.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Также в образе Сары можно рассмотреть часы на руке, ее любимый браслет с именами ее дочерей-принцесс, а также зеленый браслет от Van Cleef & Arpels, который точно такой же как у королевы Камиллы.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Герцогиня Йоркская / © Getty Images

Герцогиня Йоркская / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцесса Беатрис и ее мама Сара Фергюсон / © Getty Images

Принцесса Беатрис и ее мама Сара Фергюсон / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie