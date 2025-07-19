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В зеленом платье с розовыми рукавами: герцогиня Йоркская посетила гала-вечер во Франции
Герцогиня Йоркская удивила ярким нарядом и аксессуарами.
17 июля Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская, посетила 4-й гала-вечер Рыцарей Милосердия в замке Круа-де-Гард в Каннах, Франция. Это ежегодное мероприятие, цель которого — сбор средств для различных благотворительных организаций.
На это мероприятие 65-летняя герцогиня надела длинное платье прямого фасона насыщенного зеленого цвета от бренда Safiyaa. Наряд был с квадратным декольте и драпировкой на рукавах с розовой подкладкой. Образ она дополнила ярко-розовой сумкой от Furla с большой золотой застежкой спереди.
Также в образе Сары можно рассмотреть часы на руке, ее любимый браслет с именами ее дочерей-принцесс, а также зеленый браслет от Van Cleef & Arpels, который точно такой же как у королевы Камиллы.