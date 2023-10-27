В зеленом платье с рукавами "баранья нога": пресс-секретарь Байдена в новом образе пришла на работу

На улице стало прохладнее, поэтому Карин Жан-Пьер немного утеплилась.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на очередном брифинге в Вашингтоне продемонстрировала новый аутфит.
Перед журналистами она появилась в трикотажном зеленом платье до колен, с высокой горловиной и рукавами "баранья нога". На одном плече наряд был украшен декоративными пуговицами. Длина до колен прекрасно подчеркнула стройные ноги женщины.
На талии у Карин был черный пояс с металлической пряжкой. Обута она была в черные замшевые туфли на шпильках.
Фирменные кудри, нежный макияж и лаконичные серьги-кольца завершили аутфит пресс-секретаря.
Напомним, Карин Жан-Пьер пришла на работу в мини-платье с кожаными вставками.
Читайте также: