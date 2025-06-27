В зеленом платье с цветами и клатчем-конвертом: герцогиня Софи посетила балетную школу

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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На днях Ее Высочество герцогиня Эдинбургская посетила Центральную школу балета в Лондоне. Софи приехала на мероприятие в зеленом платье на запах длины макси с цветочным принтом от Zimmermann, обута в белые кожаные эспадрильи Penelope Chilvers на платформе, в руках держала клатч-конверт Sophie Habsburg Official.

Волосы герцогиня собрала в низкую прическу, сделала легкий дневной макияж, надела золотую цепочку с круглой подвеской и золотые серьги Giulia Barela Jewelry. Также у герцогини было несколько золотых браслетов на запястьях, кольцо и светлый маникюр.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе герцогиня Софи практически ежедневно посещала Королевские скачки в Аскоте. Некоторые ее образы с Royal Ascot мы собрали для вас.

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Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images