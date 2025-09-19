- Дата публикации
В зеленом платье с цветочным принтом: жена премьер-министра Великобритании на встрече с Трампами
Виктория Стармер продемонстрировала женственный образ.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его жена Виктория Стармер встретились с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп, которые с официальным визитом посетили Великобританию.
Госпожа Стармер выглядела женственно в зеленом платье с цветочным принтом от британского бренда Karen Millen. Наряд имел воротник, длинные рукава и тканевый пояс в тон.
Аутфит Виктория дополнила капроновыми колготами и кремовыми слингбэками на невысоких каблуках. Она сделала укладку с локонами, нежный макияж и французский маникюр. На лице у женщины были черные солнцезащитные очки, на шее — золотая цепочка с жемчужной подвеской, а на руках — кольца.
Кир Стармер был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.
Напомним, Виктория Стармер в прошлый раз на встрече с Трампом предстала в белом твидовом жакете и платье миди цвета слоновой кости.