В зеленом платье с цветочным принтом: жена премьер-министра Великобритании на встрече с Трампами

Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его жена Виктория Стармер встретились с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп, которые с официальным визитом посетили Великобританию.

Госпожа Стармер выглядела женственно в зеленом платье с цветочным принтом от британского бренда Karen Millen. Наряд имел воротник, длинные рукава и тканевый пояс в тон.

Дональд и Мелания Трамп, Кир и Виктория Стармер / © Associated Press

Аутфит Виктория дополнила капроновыми колготами и кремовыми слингбэками на невысоких каблуках. Она сделала укладку с локонами, нежный макияж и французский маникюр. На лице у женщины были черные солнцезащитные очки, на шее — золотая цепочка с жемчужной подвеской, а на руках — кольца.

Дональд и Мелания Трамп, Кир и Виктория Стармеры / © Associated Press

Кир Стармер был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с принтом.

Дональд и Мелания Трампы, Кир и Виктория Стармеры / © Associated Press

Напомним, Виктория Стармер в прошлый раз на встрече с Трампом предстала в белом твидовом жакете и платье миди цвета слоновой кости.