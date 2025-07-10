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В зеленом платье в горох: яркая королева Камилла появилась на новом мероприятии
Королева Камилла прибыла сегодня на празднование 50-летия Фонда сообщества Уилтшира и Суиндона в поместье Манор-Фарм в Калне.
77-летняя королева облачилась в зеленое платье-рубашку от Samantha Sung в белый горох с поясом, подчеркивающим талию, и обула бежевые замшевые туфли на танкетке от Eliot Zed. Образ королевы дополняли золотые серьги-лепестки, золотой браслет на запястье, еще один любимый браслет Van Cleef & Arpels и сделала укладку и макияж.
У Камиллы в эти дни был активный график работы. Во вторник она присоединилась к королю Чарльзу III, чтобы приветствовать президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего с государственным визитом, и приняла участие в ряде мероприятий в течение дня, включая государственный банкет, который состоялся поздно вечером.
А вчера она отправилась на Уимблдон после мероприятий в Виндзоре и Букингемском дворце. На теннисном турнире королева появилась в компании своей сестры Аннабель Эллиот.