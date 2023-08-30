В зеленом платье в гороховый принт: королева Камилла побывала в Клубе Королевских ВВС

Королева Камилла встретилась с сотрудниками Клуба Королевских ВВС в Лондоне.
Вероятно, Ее Величество королева ненадолго уехала из Балморала, чтобы немного поработать и выполнить свои королевские обязанности в британской столице.
76-летняя Камилла представила портрет помощника офицера отдела Нур Инайят Хан, главного генерала, руководителя специальных операций в Клубе Королевских ВВС.
Королева приехала на мероприятие в зеленом платье-миди в гороховый принт, которое уже носила ранее с рукавами три четверти от Samantha Sung, дополнив его светлыми замшевыми туфлями-лодочками от Sole Bliss. У Камиллы была ее фирменная укладка, макияж на лице, на шее подвеска от Kiki McDonough, а в ушах жемчужные серьги. Также на запястье королева носила один из своих любимых браслетов от Van Cleef & Arpels.
Напомним, недавно стало известно, что Камилла и Чарльз едут во Францию в тур в сентябре, который они пропустили в марте 2023 года из-за массовых протестов в Париже.
Читайте также:
- Его любят все и Камилла тоже: супруга короля Чарльза назвала свой самый любимый фрукт
- Любит этот аксессуар: королева Камилла в необычных шляпах
- Он из ее сада: королева Камилла назвала свой самый любимый овощ