В зеленом платье в гороховый принт: королева Камилла побывала в Клубе Королевских ВВС

Вероятно, Ее Величество королева ненадолго уехала из Балморала, чтобы немного поработать и выполнить свои королевские обязанности в британской столице.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла представила портрет помощника офицера отдела Нур Инайят Хан, главного генерала, руководителя специальных операций в Клубе Королевских ВВС.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева приехала на мероприятие в зеленом платье-миди в гороховый принт, которое уже носила ранее с рукавами три четверти от Samantha Sung, дополнив его светлыми замшевыми туфлями-лодочками от Sole Bliss. У Камиллы была ее фирменная укладка, макияж на лице, на шее подвеска от Kiki McDonough, а в ушах жемчужные серьги. Также на запястье королева носила один из своих любимых браслетов от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что Камилла и Чарльз едут во Францию в тур в сентябре, который они пропустили в марте 2023 года из-за массовых протестов в Париже.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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