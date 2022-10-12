В зеленом платье в мелкий горох: королева Летиция с семьей посетила военный парад

50-летняя королева Летиция появилась сегодня на публике вместе с мужем королем Филиппом VI и младшей дочерью – 15-летней инфантой Софией.

Королева Летиция и инфанта София / Фото: Getty Images

Ее Величество выглядела великолепно в зеленом платье миди от Vogana. Модель с принтом в мелкий горох и с вырезами на рукавах отлично сидела на ее фигуре. Элегантный ансамбль королевы дополнили клатч и туфли на каблуке молочно-белого цвета от Magrit.

Волосы Летиции были собраны в низкий пучок, она сделала насыщенный макияж и надела серьги-висюльки из жемчуга.

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / Фото: Getty Images

Ее дочь София надела синее короткое платье в крупный горох от Carolina Herrera с поясом на талии и дополнила синими балетками. Волосы инфанты были распущены.

Также на параде присутствовал король Филипп VI, он был одет в военную форму и белую фуражку.

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / Фото: Getty Images

На прошлой неделе стильная королева Летиция составила компанию мужу Филиппу на аудиенции во дворце Сарсуэла в Мадриде. Тогда королева появилась на публике в твидовом топе и брюках.

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