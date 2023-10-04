В зеленом свитере и брюках: королева Рания на встрече с беженцами

Там королева Иордании выступила на саммите молодежи, а также встретилась с беженцами.

"Вчерашняя встреча с теми, кто просит убежища в Белфасте стала очень полезным опытом. Я узнала о невероятной работе, которую проделывают Образовательный центр Conway Education Centre и ArtsEkta для расширения возможностей и поддержки новичков в их сообществе... доказательство того, что, когда мы делаем это приоритетом, мы способны помочь наиболее уязвимым среди нас", - написала в подписи под снимком королева.

Рания приехала в центр в укороченном джемпере от Stella Mccartney, синих широких брюках со стрелками и темно-синих сшитих на заказ туфлях Jennifer Chamandi.

Свой очередной образ королева дополнила часами на запястье, классической укладкой и макияжем.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт также посетила центр для переселенцев из Украины, но только в Британии. Они с королевой Ранией даже выбрали похожие образы для этих выходов.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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