В зеленом жакете и красной юбке: королева Камилла появилась с мужем-королем в Шотландии

Королева Камилла / © Getty Images

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Королева Камилла в этот день выглядела просто великолепно, отдав дань уважения традиционному национальному костюму, надев ярко-красный килт и хаки-зеленый жакет. Камилла дополнила свой образ великолепной шляпой с пером того же насыщенного зеленого оттенка, что и ее элегантный жакет, зелеными замшевыми туфлями и небольшой кожаной сумкой, которую держала в руках. Образ королева дополнила золотыми украшениями — цепочкой с подвеской на шее, серьгами и крупным золотым браслетом на запястье.

Король Чарльз был одет в клетчатый килт и тоже выглядел элегантно.

Королева Камилла / © Getty Images

После церемонии король и королева встретились с местными героями, номинированными членами шотландского парламента за их «исключительный вклад» в жизнь местных сообществ. Также в честь короля и королевы состоялась серия специальных выступлений.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла в ярко-синем пальто и с сумкой Lady Dior блистала с королем Чарльзом в Аскоте.

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