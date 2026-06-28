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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

В зеленом жакете и красной юбке: королева Камилла появилась с мужем-королем в Шотландии

Король Чарльз и королева Камилла посетили Эдинбург в субботу, когда Его Величество открыл заседание шотландского парламента.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла в этот день выглядела просто великолепно, отдав дань уважения традиционному национальному костюму, надев ярко-красный килт и хаки-зеленый жакет. Камилла дополнила свой образ великолепной шляпой с пером того же насыщенного зеленого оттенка, что и ее элегантный жакет, зелеными замшевыми туфлями и небольшой кожаной сумкой, которую держала в руках. Образ королева дополнила золотыми украшениями — цепочкой с подвеской на шее, серьгами и крупным золотым браслетом на запястье.

Король Чарльз был одет в клетчатый килт и тоже выглядел элегантно.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

После церемонии король и королева встретились с местными героями, номинированными членами шотландского парламента за их «исключительный вклад» в жизнь местных сообществ. Также в честь короля и королевы состоялась серия специальных выступлений.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла в ярко-синем пальто и с сумкой Lady Dior блистала с королем Чарльзом в Аскоте.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
22
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