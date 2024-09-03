В зеленом жакете и любимых украшениях: королева Маргрете сходила в музей

84-летняя королева Дании Маргрете II присутствовала на официальном открытии новой выставки в Музее викингов Фиркат.
В Instagram датской королевской семьи опубликовали несколько фотографий с мероприятия. Королева приехала на мероприятие в зеленом удлиненном жакете, полосатой рубашке и синей юбке средней длины. Она обула туфли на невысоких каблуках, через плечо у нее висела сумка, также Маргрете надела серьги-клипсы, к жакету прикрепила брошь, на пальцах у нее было несколько колец. Красный маникюр и яркая помада – неизменные атрибуты практически каждого выхода королевы на публику.
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Напомним, в январе 2024 года Маргрете II отреклась от трона в пользу старшего сына Фредерика X, но титул королевы за собой сохранила.
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