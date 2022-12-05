В зеленом жакете и мокасинах с котами: Сара Йоркская на презентации своей книги

Сара Йоркская сейчас занята продвижением своей новой книги и недавно посетила с визитом Будапешт.

Книга Сары "Ее сердце для компаса" переведена на разные языки, в том числе и на венгерский. На ее презентацию герцогиня приехала в зеленом жакете от мадридского бренда The Extreme Collection с золотыми пуговицами и золотой вышивкой Ashton на рукавах, а также надела черное платье средней длины. Стоимость такого жакета - 856 долларов.

Образ 63-летняя Сара дополнила черными прозрачными колготами и интересной обувью – мокасинами с кошачьими мордочками Cool Cats Slip-On от Charlotte Olympia. Их стоимость - 235 доллара.

Длинные рыжие волосы Сара распустила, надела обруч на голову, сделала макияж, подчеркнув глаза, и надела золотую цепочку с подвеской в виде монеты и браслеты на запястье. Из аксессуаров она выбрала брошку с изображением мака на лацкане пиджака.

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Снимками с мероприятия Сара делилась в своем Instagram. Там же она делилась и милыми фотографиями с корги королевы Елизаветы II, которыми теперь опекается она и ее экс-муж принц Эндрю.

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