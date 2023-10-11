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В зеленом жакете и с маникюром: 79-летняя королева Сильвия приехала в Германию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
1 мин
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В зеленом жакете и с маникюром: 79-летняя королева Сильвия приехала в Германию

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

79-летняя шведская королева продемонстрировала роскошный лук на публичном мероприятии.

Супруга короля Карла Густава вместе с графиней Беттиной Бернадот и графом Бьерном Бернадоттом посещают остров Майнау на Боденском озере в Констанце, в Германии.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

Ее Величество была в зеленом твидовом жакете, под который надела белую блузку с рюшами и черные расклешенные брюки. Аутфит дополнила черными туфлями на каблуках и бежевой сумкой на короткой ручке.

У королевы была безупречная укладка и макияж на лице. На шее сверкало жемчужное ожерелье, также она надела несколько колец и сделала маникюр.

Королева Сильвия / © Getty Images
Королева Сильвия / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход королева появилась на публике в твидовом жакете и юбке цвета марсала, когда посещала замок Грипсхольм.

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Дата публикации
Просмотры
235
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