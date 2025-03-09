В зеленом жакете и серой юбке: элегантная королева Максима посетила рабочую встречу

Королева Максима посетила очередное рабочее мероприятие, организованное в рамках Международного женского дня в Амстердаме.
Ее Величество королева посетила встречу по улучшению женского здоровья, организованную WOMEN Inc.
Королева Максима появилась на мероприятии в зеленом жакете и серой юбке А-силуэта - комплект от любимого бренда королевы Natan couture, у нее в ушах были серьги круглой формы тоже зеленого цвета, волосы она распустила и сделала выразительный макияж глаз.
На мероприятии королева Максима получила копию книги "Диагноз: женщина" от министра здравоохранения Нидерландов Флер Агемы. Эта организация занимается защитой положения женщин в Нидерландах.
Недавно мы показывали образ королевы Максимы в изумрудных оттенках, когда она приезжала в Нью-Йорк.
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