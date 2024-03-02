В зеленом жакете и юбке-плиссе: вспоминаем, как принцесса Диана ездила в Непал

Это фото было сделано во время поездки Дианы в Непал 2 марта 1993 года.

Принцесса Уэльская в тот день наблюдала за демонстрацией перевязок в штаб-квартире Непальского Красного Креста в Катманду.

Принцесса подписала соглашение о помощи от Британского Красного Креста во время экскурсии по центру. Она находилась в пятидневной поездке в Непал, чтобы способствовать продвижению британских проектов помощи в стране.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Одета Диана была в тот день в черное платье с плиссированным подолом и удлиненный зеленый жакет с короткими рукавами. На плече у Дианы висела темно-зеленая сумка из замши на ремешке-цепочке, а обута она была в балетки с золотыми бантами. Также у нее была ее фирменная укладка, а в ушах - золотые серьги-клипсы с жемчужинами.

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