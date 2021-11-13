В жакета с баской и на каблуках: Джилл Байден возложила венок на могулу Неизвестного солдата

В жакета с баской и на каблуках: Джилл Байден возложила венок на могулу Неизвестного солдата

Первая леди прилетела в Вирджинию.

Первая леди США Джилл Байден и президент Джо Байден приняла участие в церемонии возложения венков в честь 100-летия могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния.

Для мероприятия жена президента надела строгий темно-синий костюм, который состоял из элегантного жакета с баской и поясом с пряжкой, а также юбки-карандаша до колен. Под костюм первая леди надела шелковый синий топ.

Джилл Байден / Getty Images

А вот завершили этот ансамбль замшевые туфли-лодочки, жемчужные сережки и браслет, а также несколько цепочек с золотыми подвесками.

Джилл Байден / Getty Images

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