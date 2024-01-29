В жакете Alexander McQueen и брюках клеш: королева Мэри на спортивном мероприятии

Королева Мэри посетила первое официальное мероприятие после "коронации" своего мужа короля Фредерика X.
Королева посетила церемонию награждения после финального матча мужского чемпионата Европы по гандболу ЕВРО-2024 между Францией и Данией в немецком Кельне.
На Мэри была блузка цвета слоновой кости The Fold London и бордовый жакет от Alexander McQueen, черные брюки клеш и остроносые туфли-лодочки на каблуках.
Образ королевы Мэри дополняли очки от Gucci, тонкая золотая подвеска на шее, жемчужные серьги Dulong Fine Jewelry, несколько золотых браслетов на запястье и колец на пальцах. Также королева сделала укладку, макияж и маникюр.
Напомним, недавно мы рассказывали, как с королевой Мэри и ее дочерью Изабеллой произошел забавный конфуз на публике. Это было в день, когда датская королевская семья посещала службу в Орхусском соборе в честь восшествия на престол короля Фредерика X.
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