В жакете Alexander McQueen и брюках клеш: королева Мэри на спортивном мероприятии

Королева посетила церемонию награждения после финального матча мужского чемпионата Европы по гандболу ЕВРО-2024 между Францией и Данией в немецком Кельне.

На Мэри была блузка цвета слоновой кости The Fold London и бордовый жакет от Alexander McQueen, черные брюки клеш и остроносые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Образ королевы Мэри дополняли очки от Gucci, тонкая золотая подвеска на шее, жемчужные серьги Dulong Fine Jewelry, несколько золотых браслетов на запястье и колец на пальцах. Также королева сделала укладку, макияж и маникюр.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, как с королевой Мэри и ее дочерью Изабеллой произошел забавный конфуз на публике. Это было в день, когда датская королевская семья посещала службу в Орхусском соборе в честь восшествия на престол короля Фредерика X.

Королева Мэри и принцесса Изабелла / Фото: Getty Images

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