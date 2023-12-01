В жакете Balmain и брюках с разрезами: принцесса Мадлен на праздничном концерте

По этому случаю в Стокгольме состоится несколько торжественных мероприятий. На днях одно из них посетила сама будущая именинница и ее младшие дети – принцесса Мадлен и принц Карл Филипп, а также принцесса Дании Бенедикте - младшая сестра королевы Дании Маргрете II.

Королева Швеции Сильвия и принцесса Дании Бенедикте / Фото: Getty Images

Мероприятие прошло в музыкальной школе Lilla Akademien в Стокгольме.

Особенно наше внимание привлекла принцесса Мадлен, она редко бывала в Швеции, так как ее семья жила в США, но с августа 2023 года Мадлен и ее муж Кристофер О'Нил решили, что семья будет жить в Стокгольме. Теперь мы видим принцессу Мадлен на семейных мероприятиях чаще.

Принцесса Мадлен / Фото: Getty Images

В этот вечер на принцессе был бархатный жакет черного цвета от Balmain x HM, прозрачный топ Veronica Beard и брюки от этого же бренда, в руках у нее была золотистая сумка от Valentino, а обута была в черные замшевые туфли Aquazzura. У принцессы были распущены волосы и красиво уложены локонами, а также она сделала вечерний макияж и темный маникюр.

Принцесса Мадлен и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Принц Карл Филипп был в темно-синем костюме, белоснежной рубашке и темном галстуке в крапинку. Его супруга принцесса София не присутствовала на концерте вместе с ним.

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