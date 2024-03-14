В жакете, брюках и кедах: герцогиня Софи появилась на мероприятии в неожиданном образе

Сегодня герцог и герцогиня Эдинбургские посетили на Всеанглийский открытый чемпионат по бадминтону в Бирмингеме.

Кажется, 59-летняя Софи переняла эстафету у принцессы Уэльской Кэтрин и на подобных спортивных мероприятиях теперь активно принимает участие в разных активностях.

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Герцогиня сегодня выбрала комфортный образ, надев черную футболку, черный короткий жакет и укороченные брюки со стрелками в сочетании с белыми кедами. В руках у Софи был черный клатч, в ушах – серьги-листья, а на шее удлиненная цепочка с подвесками. Герцогиня распустила волосы и сделала легкий дневной макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Ее муж принц Эдвард, который недавно отпраздновал 60-летие, был в пиджаке, серых брюках и рыжих туфлях из замши. Свой образ он дополнил пестрым галстуком.

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В Instagram Букингемского дворца поделились снимками с мероприятия. Правда, на фоне скандала с фотографией принцессы Уэльской, теперь многие задаются вопросом, а стоит ли доверять официальным фото, которые публикует фирма?

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