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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В жакете, брюках и с колье на шее: королева Соня сходила на выставку

Норвежская королева Соня уже оправилась после госпитализации и больничного отпуска и вернулась к исполнению своих королевских обязанностей.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

87-летняя монаршая особа выступила на открытии выставки керамики выпускников Национальной академии искусств Осло.

Королева облачилась в короткий твидовый яркий жакет и синие брюки со стрелками, обула замшевые туфли на невысоких каблуках и дополнила элегантный образ укладкой, легким макияжем, серьгами в ушах и несколькими золотыми браслетами на запястьях. Соня сделала светлый маникюр, надела золотое кольцо с цветными камнями и широкое колье на шею.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Напомним, в апреле норвежский королевский дворец заявил, что Ее Величество была доставлена на вертолете в больницу и была госпитализирована с жалобами на одышку на Пасху. К счастью ее здоровью и жизни ничего не угрожало и вскоре она вернулась домой, где провела некоторое время на больничном.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

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