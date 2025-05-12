В жакете, брюках и с колье на шее: королева Соня сходила на выставку

Королева Соня / © Getty Images

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87-летняя монаршая особа выступила на открытии выставки керамики выпускников Национальной академии искусств Осло.

Королева облачилась в короткий твидовый яркий жакет и синие брюки со стрелками, обула замшевые туфли на невысоких каблуках и дополнила элегантный образ укладкой, легким макияжем, серьгами в ушах и несколькими золотыми браслетами на запястьях. Соня сделала светлый маникюр, надела золотое кольцо с цветными камнями и широкое колье на шею.

Королева Соня / © Getty Images

Напомним, в апреле норвежский королевский дворец заявил, что Ее Величество была доставлена на вертолете в больницу и была госпитализирована с жалобами на одышку на Пасху. К счастью ее здоровью и жизни ничего не угрожало и вскоре она вернулась домой, где провела некоторое время на больничном.

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Королева Соня / © Getty Images