В жакете, брюках и со стильной укладкой: королева София посетила церемонию

86-летняя королева присутствовала на церемонии 60-й премии "Премия королевы Софии за живопись и скульптуру", организованной Испанской ассоциацией художников и скульпторов в сотрудничестве с Google, которая прошла в Культурном центре Casa de Vacas в Мадриде.

Королева приехала на мероприятие в коротком коричневом жакете с принтом и брюках в тон со стрелками, а обута была в туфли с круглыми носами на каблуках. У Софии была безупречная укладка и макияж на лице, она сделала французский маникюр, дополнила образ множеством украшений на груди и золотыми серьгами в ушах, а на жакете у Ее Величества была пришпилена брошь.

Королева София / Фото: Getty Images

Тем временем невестка Софии – королева Летиция – провела несколько аудиенций во дворце Сарсуэла в Мадриде. Она появилась на публике в трикотажном платье валенсийского бренда Indi & Cold с поясом Hugo Boss на талии и кожаных сапогах-ботфортах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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