В жакете, брюках и туфлях-лодочках по снегу: кронпринцессу Метте-Марит запечатлели в Осло

Кронпринцесса Метте-Марит после небольшого отпуска на горнолыжном курорте вернулась к работе.

На днях супруга будущего короля Норвегии Хокона посетила Международную библиотеку моды в Stasjonsmesterbygningen в Осло.

Ее Высочество запечатлели, когда она выходила из автомобиля, прибыв на мероприятие. Одета принцесса была в белую рубашку, черный жакет и терракотовые брюки-клеш со стрелками, дополнив образ нюдовыми туфлями-лодочками с бантами на каблуках.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Метте-Марит распустила белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж, под мышкой держала клатч и очки для чтения. У нее на шее было длинное ожерелье, на запястье браслет и кольцо на пальце.

Напомним, ранее мы показывали фото будущих короля и королевы Норвегии на горнолыжном курорте с младшим сыном.

Кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит и принц Сверре Магнус / Фото: Getty Images

Читайте также: