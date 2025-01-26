В жакете, брюках и туфлях-лодочках по снегу: кронпринцессу Метте-Марит запечатлели в Осло

Кронпринцесса Метте-Марит после небольшого отпуска на горнолыжном курорте вернулась к работе.
На днях супруга будущего короля Норвегии Хокона посетила Международную библиотеку моды в Stasjonsmesterbygningen в Осло.
Ее Высочество запечатлели, когда она выходила из автомобиля, прибыв на мероприятие. Одета принцесса была в белую рубашку, черный жакет и терракотовые брюки-клеш со стрелками, дополнив образ нюдовыми туфлями-лодочками с бантами на каблуках.
Метте-Марит распустила белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж, под мышкой держала клатч и очки для чтения. У нее на шее было длинное ожерелье, на запястье браслет и кольцо на пальце.
Напомним, ранее мы показывали фото будущих короля и королевы Норвегии на горнолыжном курорте с младшим сыном.
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