В жакете, брюках-палаццо и кедах: королева Летиция приехала в родной город

Королева Летиция присутствовала на праздновании Всемирного дня Красного Креста в Овьедо.
Королева вернулась в родной Овьедо, чтобы председательствовать на памятном мероприятии, посвященном Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца.
Ее Величество появилась на публике в розовом коротком твидовом жакете от Mirto и в белых брюках-палаццо с завышенной талией, дополнив лук белыми кедами от британского бернда Vivobarefoot. Напомним, из-за того, что королева сломала фалангу пальца, она теперь вынуждена какое-то время носить обувь без каблуков.
Образ Летиции завершали серьги от Gold&Roses из розового золота, бриллиантов и рубинов и кольцо на пальце от любимой марки Coreterno. Волосы королева распустила и сделала дневной макияж.
Сегодня, напомним, мы также вспоминали, как эффектно выглядел образ Летиции на свадьбе кронпринца Фредерика и принцессы Мэри датских, которые празднуют двадцатую годовщину.
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