В жакете, брюках-палаццо и кедах: королева Летиция приехала в родной город

Королева вернулась в родной Овьедо, чтобы председательствовать на памятном мероприятии, посвященном Всемирному дню Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ее Величество появилась на публике в розовом коротком твидовом жакете от Mirto и в белых брюках-палаццо с завышенной талией, дополнив лук белыми кедами от британского бернда Vivobarefoot. Напомним, из-за того, что королева сломала фалангу пальца, она теперь вынуждена какое-то время носить обувь без каблуков.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Летиции завершали серьги от Gold&Roses из розового золота, бриллиантов и рубинов и кольцо на пальце от любимой марки Coreterno. Волосы королева распустила и сделала дневной макияж.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Сегодня, напомним, мы также вспоминали, как эффектно выглядел образ Летиции на свадьбе кронпринца Фредерика и принцессы Мэри датских, которые празднуют двадцатую годовщину.

Королева Летиция и король Филипп VI на свадьбе королевы Мэри и короля Фредерика X / Фото: Getty Images

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