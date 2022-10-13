В жакете Chanel и брюках-клеш: принцесса Уэльская с мужем Уильямом приехала на стадион в Лондоне

Принц и принцесса Уэльские прибыли на стадион "Коппер Бокс Арена" в Лондоне.

Кейт и Уильям отметили 10-летие Coach Core, спортивной инициативы, которая обучает молодых людей становиться тренерами и поощряет следующее поколение спортсменов.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

На мероприятии 40-летняя принцесса Уэльская появилась в твидовом синем жакете от Chanel, стоимостью 4118 фунтов стерлингов.

Кейт дополнила свой наряд черным топом и широкими брюками-клеш, замшевыми туфлями на устойчивых каблуках и украшением на шее от Astley Clarke – тонкой золотой цепочкой с подвеской круглой формы с сапфиром. В ушах у Кэтрин были золотые серьги.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Макияж в этот раз принцесса сделала более насыщенный, а волосы уложила красивыми локонами. Ее муж Уильям был в темно-сером пиджаке, голубой рубашке и брюках.

Программа Coach Core была запущена принцем Уильямом, принцессой Кейт и принцем Гарри в рамках Королевского фонда в 2012 году. Теперь ею занимаются принц и принцесса Уэльские.

Ранее Букингемский дворец поделился совместным портретом королевы Камиллы и принцессы Уэльской. Именно так теперь выглядит так называемая "королевская четверка" - Чарльз, Уильям, Камилла и Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Читайте также: