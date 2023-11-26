В жакете Chanel: стильная принцесса Евгения побывала на выставке

Ее королевское Высочество продемонстрировала свою приверженность искусству и отправилась в столицу Объединенных Арабских Эмиратов на ежегодную выставку, которая демонстрирует работы перспективных художников Abu Dhabi Art 2023 в Canvas Gallery.

На публике мать двоих детей появилась в классическом твидовом пиджаке Chanel из коллекции осень-зима 2019, который сочетала с черным платьем, возможно, от Zara и обувью без каблука с ремешком на пятке Dune London.

"Для галереи Canvas и ее команды было большой честью приветствовать принцессу Евгению и Али Джамиля на нашем стенде на выставке Abu Dhabi Art 2023. Они выразили большой интерес к получению понимания сложного процесса и концепций, лежащих в основе произведений искусства, созданных нашими талантливыми художниками Бушра Вакасом Ханом @iambushrawaqaskan и Вардхой Шаббир @wardhashabbir", - пишут на странице галереи в Instagram.

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Принцесса сделала классический дневной макияж, распустила волосы и надела золотые серьги-кольца.

На днях вышел новый подкаст с участием принцессы Йоркской, в котором она рассказала о воспитании двоих сыновей.

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