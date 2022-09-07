В жакете цвета фуксии: яркая королева Соня приехала в школу

Новый учебный год уже стартовал и для норвежских школьников, а также тех украинских детей, которые пребывают в стране, временно убежав от войны в Украине.

85-летняя королева Норвегии Соня – супруга правящего короля Харальда V – приехала проинспектировать школу Слемдал в Осло.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Ее Величество выглядела прекрасно и была облачена в жакет цвета фуксии, черные широкие брюки со стрелками и белую блузу с золотым декором на воротнике.

У Сони была ее фирменная укладка и макияж, в ушах – золотые серьги-клипсы, а на – глазах очки от солнца. В руках королева несла букет цветов, подаренный ей по приезде на мероприятие.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Ранее мы видели, как королева Соня в синем костюме и со странным украшением открыла музей.

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