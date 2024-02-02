В жакете цвета индиго и клетчатых штанах: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Карин Жан-Пьер обычно появляется в новых деловых луках на работе.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый деловой образ.

Она вышла к журналистам в двубортном жакете цвета индиго с петлями на рукавах и прямых клетчатых штанах.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Наряд Карин скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Неизменной остается прическа пресс-секретаря – объемные кудри и макияж с персиковыми тенями. В ушах у нее были жемчужные серьги.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, Карин Жан-Пьер в прошлый раз пришла на работу в красном платье-футляре и белом жакете.

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