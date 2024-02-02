В жакете цвета индиго и клетчатых штанах: пресс-секретарь Байдена выступила перед журналистами

Карин Жан-Пьер обычно появляется в новых деловых луках на работе.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне новый деловой образ.
Она вышла к журналистам в двубортном жакете цвета индиго с петлями на рукавах и прямых клетчатых штанах.
Наряд Карин скомбинировала с черными замшевыми туфлями на шпильках.
Неизменной остается прическа пресс-секретаря – объемные кудри и макияж с персиковыми тенями. В ушах у нее были жемчужные серьги.
Напомним, Карин Жан-Пьер в прошлый раз пришла на работу в красном платье-футляре и белом жакете.
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