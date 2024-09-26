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В жакете цвета индиго и плиссированной юбке: принцесса Како посетила национальный конкурс

В жакете цвета индиго и плиссированной юбке: принцесса Како посетила национальный конкурс

В жакете цвета индиго и плиссированной юбке: принцесса Како посетила национальный конкурс

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Японская принцесса выглядела мило на мероприятии.

Принцесса Како посетила национальный конкурс средних школьников по жестовому языку в Йонаго. Там она показала яркий образ.

Како одела укороченный жакет цвета индиго без пуговиц, топ такого же оттенка и длинную голубо-белую юбку.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит принцесса дополнила молочными туфлями на стойких каблуках и белым клатчем-конвертом. Она сделала прическу "Мальвина", легкий макияж с черными стрелками и украсила уши серьгами-цветками с мелкими жемчужинами.

Напомним, ранее принцесса Како вышла в свет в фиолетовом шифоновом платье миди с асимметричным подолом, сверху которого она надела темно-фиолетовый укороченный жакет без пуговиц и с рукавами три четверти.

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