В жакете цвета индиго и плиссированной юбке: принцесса Како посетила национальный конкурс

Принцесса Како посетила национальный конкурс средних школьников по жестовому языку в Йонаго. Там она показала яркий образ.

Како одела укороченный жакет цвета индиго без пуговиц, топ такого же оттенка и длинную голубо-белую юбку.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Аутфит принцесса дополнила молочными туфлями на стойких каблуках и белым клатчем-конвертом. Она сделала прическу "Мальвина", легкий макияж с черными стрелками и украсила уши серьгами-цветками с мелкими жемчужинами.

Напомним, ранее принцесса Како вышла в свет в фиолетовом шифоновом платье миди с асимметричным подолом, сверху которого она надела темно-фиолетовый укороченный жакет без пуговиц и с рукавами три четверти.

Читайте также:

Како - милая японская принцесса (14 фото)