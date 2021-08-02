В жакете цвета индиго и с красным маникюром: новый образ пресс-секретаря Белого дома на брифинге

В жакете цвета индиго и с красным маникюром: новый образ пресс-секретаря Белого дома на брифинге

Джен Псаки выбрала цвета, которые гармонично выглядели в ее аутфите.

На днях пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки продемонстрировала на брифинге в Белом доме в Вашингтоне новый деловой аутфит. Она сочетала жакет цвета индиго с белым топом.

Джен Псаки / Associated Press

Дженнифер сделала идеально ровную укладку с боковым пробором и макияж с коричневой помадой, которая гармонично выглядела с ее прической. Образ Псаки дополнила красным маникюром.

Джен Псаки / Associated Press

Ранее пресс-секретарь вышла к журналистам в белом платье-футляре с квадратным вырезом, которое отлично сидело на ее стройной фигуре. Шею она украсила бирюзовым ожерельем-бусами.

Джен Псаки / Associated Press

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А так эффектно одевалась пресс-секретарь Дональда Трампа - Кейли Макинани.

Эффектные образы пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани (14 фото)

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