В жакете цвета индиго и с роскошной брошью: Урсула фон дер Ляйен приехала в Черногорию

Глава Еврокомиссии находится в рабочей поездке на Западные Балканы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего четырехдневного визита на Западные Балканы посетила Черногорию. Там она встретилась с новым премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.
Политик продемонстрировала деловой аутфит в жакете цвета индиго, светло-сером топе, черных прямых брюках и черных лакированных туфлях с пряжками.
Традиционным дополнением к ее образу стали жемчужные украшения – ожерелье и серьги-пусеты. На руке у нее был цветной браслет и часы. К лацкану жакета она прикрепила роскошную золотую брошь.
В этом же луке фон дер Ляйен приехала в Сербию и встретилась с президентом страны Александаром Вучичем. Встреча прошла в Сербском дворце в Белграде.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в Северную Македонию приехала в красном жакете.
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