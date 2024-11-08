В жакете цвета индиго с золотыми пуговицами: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Будапеште

Глава Еврокомиссии надела яркий жакет, который гармонично сочетала с классическими брюками.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите ЕС в Будапеште.
Там политик появилась в двубортном жакете цвета индиго с золотыми пуговицами, белой блузке и черных прямых штанах. Наряд она скомбинировала с черными плотными носками и черными кожаными туфлями с золотой фурнитурой и на стойких каблуках.
Фон дер Ляен сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой, украсила уши золотыми серьгами-гвоздиками с черными камнями, а шею – любимым жемчужным ожерельем.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен во время официального визита в Сербию продемонстрировала деловой аутфит в двубортном жакете нежно-персикового оттенка с черепаховыми пуговицами.
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