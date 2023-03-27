В жакете цвета кэмел и серьгах-пусетах: Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции

Глава Еврокомиссии появилась на саммите в новом деловом образе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем приняла участие в пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе.

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель / Фото: Associated Press

Там Урсула предстала в деловом аутфите, который состоял из жакета цвета кэмел, белого топа и прямых черных брюк с кожаным ремешком.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Лук глава Еврокомиссии дополнила шарфом песочно-золотистого оттенка с принтом и бахромой, который накинула на плечи.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку, макияж с помадой малинового цвета, уши украсила серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем и кулоном на цепочке.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Урсула продемонстрировала деловой образ в изумрудном жакете, бледно-зеленоватом топе и черных брюках.

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