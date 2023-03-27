В жакете цвета кэмел и серьгах-пусетах: Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции

Глава Еврокомиссии появилась на саммите в новом деловом образе.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем приняла участие в пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе.
Там Урсула предстала в деловом аутфите, который состоял из жакета цвета кэмел, белого топа и прямых черных брюк с кожаным ремешком.
Лук глава Еврокомиссии дополнила шарфом песочно-золотистого оттенка с принтом и бахромой, который накинула на плечи.
Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку, макияж с помадой малинового цвета, уши украсила серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем и кулоном на цепочке.
Напомним, ранее Урсула продемонстрировала деловой образ в изумрудном жакете, бледно-зеленоватом топе и черных брюках.
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