В жакете цвета киви: пресс-секретарь Байдена в ярком луке вышла к журналистам

Жан-Пьер любит яркие оттенки и часто добавляет их в свои деловые образы.

Пресс-секретарь Белого дома – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Вашингтоне.

В этот раз свой деловой аутфит она решила разбавить сочным оттенком. Карин предстала перед журналистами в жакете цвета киви, который сочетала с белым платьем-футляром.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Образ Жан-Пьер дополнила фирменными кудрями, макияжем с акцентом на персиковых тенях, золотыми серьгами-пусетами и камнем на тонкой цепочке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин пришла на пресс-брифинг в платье миди канареечного оттенка с бантом, поверх которого она надела белый жакет.

Читайте также: