В жакете цвета корицы и с украинским флагом на груди: Урсула фон дер Ляйен выступила на брифинге в Киеве

Президент Европейской комиссии с рабочим визитом находится в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего официального визита в Украину приняла участие в совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом образе. На ней был приталенный жакет цвета корицы, белая рубашка и черные прямые брюки. К лацкану Урсула прикрепила значки в виде флагов – Европы и Украины и круглый значок, на котором украинский трезубец изображен внутри "венка звезд ЕС".

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фон дер Ляйн сделала себе укладку с прикорневым объемом, легкий макияж, украсила уши серьгами-пусетами, а шею – любимым жемчужным ожерельем.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский был одет в свитшот цвета хаки с вышитым гербом и штаны карго в тон.

Зеленский подписал украинский флаг и вручил его главе Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Напомним, на киевском вокзале Урсула фон дер Ляйен появилась в стильном бежевом пальто.

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