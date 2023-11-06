В жакете цвета лайма и брюках: королеву Летицию сфотографировали в аэропорту Мадрида

У короля и королевы Испании начался государственный визит в Данию.

Король Филипп VI и королева Летиция проведут в Дании три насыщенных дня. Визит запланирован с целью укрепления двусторонних связей и отношений между двумя странами.

В аэропорту Мадрида королева появилась в черных прямых брюках и черным пальто под которым был двубортный жакет цвета лайма с золотыми пуговицами. Обута Летиция была в ботинки на квадратных устойчивых каблуках.

Волосы королевы были уложены с боковым пробором и аккуратно собраны в пучок, а гладкая челка спадала по передней части лица. Из украшений на ней были серьги-колечки и кольцо Coreterno.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был в черном классическом костюме, белой рубашке и с синим галстуком, а обут в черные туфли.

Ожидаем во время этого визита увидеть королеву в разных образах.

Напомним, на прошлой неделе с королевой Летицией произошла конфузная ситуация, когда незнакомка хотела похлопать ее по щеке.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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