В жакете цвета лайма и оверсайз пальто: королева Летиция повторила образ

Королева Летиция во вторник вернулась к исполнению своих королевских обязанностей после выходных.

Летиция присутствовала на встрече в штаб-квартире FEDER (Испанской федерации редких заболеваний) в Мадриде.

Для нового появления на публике Летиция выбрала почти монохромный черный образ, разбавив его ярким жакетом цвета лайма от Hugo Boss, который мы впервые увидели, когда он собирался в государственную поездку в Данию в ноябре 2023 года. Под жакетом у Летиции был черный топ, также она надела черные брюки-клеш и длинное черное пальто от Mango. Обута королева была в удобные замшевые ботинки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Ее Величество дополнила бриллиантовыми серьгами своего любимого бренда Gold&Roses, а в руках несла небольшой кожаный клатч. Маникюром королева Летиция снова пренебрегла, а макияж сделала в традиционных теплых оттенках. Также у нее были распущены волосы с несколькими прядями седых волос спереди.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам фото других королевских особ, которые так же, как и Летиция на закрашивают седину.

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