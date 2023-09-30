В жакете цвета мокко и с золотыми серьгами: Елена Зеленская провела онлайн-встречу с немецкой коллегой

Елена Зеленская провела онлайн-встречу со своей немецкой коллегой Эльке Бюденбендером.

Она поблагодарила первую леди Германии за участие в третьем саммите первых леди и джентльменов, который в сентябре состоялся в Киеве. Они обсудили результаты саммита.

Эльке Бюденбендер / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Как вы знаете, центральной тематикой Саммита стало ментальное здоровье. Мы выбрали эту тему, понимая особую важность психического состояния для каждого человека на Земле, независимо от страны, в которой он живет. Ведь войны, кризисы, природные катаклизмы, эпидемии сказываются на каждому из нас, на нашей способности жить и действовать", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Травматический опыт войны может оказать долгосрочное влияние на ментальное здоровье украинцев, и даже тех, кто уехал в другие страны, в частности в Германию", – добавила Бюденбендер.

Кстати, Германия – крупнейший партнер Украины в эвакуации за границу украинцев, пострадавших от агрессии. Сюда вынужденно переехали уже более 900 украинцев, в том числе более 600 тяжелораненых военных.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Во время видеосвязи Зеленская предстала в жакете цвета мокко без воротника и лацканов и в рубашке в тон.

Первая леди сделала аккуратную укладку и макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были золотые серьги.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в нашем материале мы рассмотрели образы Елены Зеленской от украинских брендов во время ее визита в Соединенные Штаты Америки.

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