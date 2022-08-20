В жакете цвета овсянки: новый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в стратегической сессии Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и предоставления психологической помощи лицам, пострадавшим в результате войны. На мероприятии также присутствовали представители ряда министерств и ведомств, Верховной Рады, международных организаций и эксперты.

Цель стратегической сессии – привлечь представителей разных ведомств к разработке целевых услуг по психическому здоровью для разных групп населения.

В Instagram Елена опубликовала снимки с мероприятия.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Ребенок, потерявший родителей. Родители, потерявшие ребенка. Мужчина, переживший пытки оккупантов. Женщина, которая уже несколько месяцев ищет пропавших близких. Врач, у которого непрерывный поток тяжелых раненых. Волонтер, работающий так много, что выгорел.

Воздействие войны на психическое здоровье людей имеет столько лиц, сколько и самих украинцев – больших или маленьких. Ибо в той или иной степени шок и стресс испытывают все.

Кто-то, даже столкнувшись с ужасными событиями, относительно быстро придет в себя. А для кого-то этот опыт может вылиться в тяжелое расстройство. Преодолеть или предотвратить его развитие может своевременно оказанная психологическая помощь.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Для этого создается наша Национальная программа психического здоровья и психосоциальной поддержки. Сейчас собираем лучший мировой опыт и обучаем специалистов. Но все же мы должны создать свою систему. Чтобы психологическая помощь стала такой же повсеместной, как и медицинская. Чтобы она была доступна для каждого жителя страны. Чтобы каждый соцработник, медик, полицейский, спасатель стал еще и психологом. Это беспрецедентный вызов…

Пока враг делает все, чтобы деморализовать, мы должны делать все, чтобы вдохновить и поддержать друг друга. Это настоящий психологический фронт, где идет борьба за душевное состояние каждого украинца. Победа на этом фронте очень важна для нашей великой победы", – написала первая леди.

На мероприятии Зеленская предстала в деловом аутфите. На ней был жакет без воротника цвета овсянки и белая рубашка. Образ супруга президента дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем, золотыми серьгами и деликатными цепочками на шее.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, недавно Зеленская в джинсах и патриотических кедах посетила Львов.

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