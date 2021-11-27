В жакете цвета зеленки с V-образным вырезом: Ангела Меркель на пресс-конференции

В жакете цвета зеленки с V-образным вырезом: Ангела Меркель на пресс-конференции

Исполняющая обязанности канцлера Германии - Ангела Меркель – пополнила гардероб новым оттенком жакета.

Ангела Меркель провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в канцелярии в Берлине.

После этого политики дали пресс-конференцию.

Ангела Меркель / Associated Press

В этот день госпожа Меркель была одета в деловой жакет цвета зеленки без воротника и с V-образным вырезом. На ней были также темно-синий топ, классические черные прямые брюки и черные туфли.

Ангела Меркель / Associated Press

Шею Ангела украсила любимым металлическим ожерельем. Аккуратная укладка и легкий макияж с черными стрелками на веках завершили деловой аутфит политика.

Ангела Меркель / Associated Press

Ранее мы видели Меркель в жакете бананового оттенка, который ей очень идет.

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