В жакете цвета зеленки с V-образным вырезом: Ангела Меркель на пресс-конференции

Исполняющая обязанности канцлера Германии - Ангела Меркель – пополнила гардероб новым оттенком жакета.
Ангела Меркель провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в канцелярии в Берлине.
После этого политики дали пресс-конференцию.
В этот день госпожа Меркель была одета в деловой жакет цвета зеленки без воротника и с V-образным вырезом. На ней были также темно-синий топ, классические черные прямые брюки и черные туфли.
Шею Ангела украсила любимым металлическим ожерельем. Аккуратная укладка и легкий макияж с черными стрелками на веках завершили деловой аутфит политика.
Ранее мы видели Меркель в жакете бананового оттенка, который ей очень идет.
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