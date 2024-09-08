В жакете Dolce & Gabbana: стильная королева Рания посетила конференцию

Королева Рания на днях посетила экономическую конференцию в Италии и поделилась снимками оттуда в своем Instagram.

54-летняя супруга короля Абдаллы II, выглядела элегантно в жаккардовом жакете Dolce & Gabbana под которым был стеганный жаккардовый жилет с цветочным принтом и надела молочно-белые брюки со стрелками. В руках у Рании была сумка Louis Vuitton, в ушах золотые серьги-кольца, волосы королева красиво уложила волнами и сделала насыщенный макияж глаз.

В Instagram Ее Величество поделилась фото и видео с мероприятия.

Напомним, в прошлом месяце Рания впервые стала бабушкой. У ее сына кронпринца Хусейна родилась дочь принцесса Иман и Рания публиковала несколько кадров с внучкой в своем блоге.

Мы же рассказывали вам три интересных факта о новорожденной дочери иорданской кронпары Раджвы и Хусейна.

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