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В жакете, джинсах и кедах: как выглядит повседневный лук Зары Тиндалл
Зара Тиндалл была запечатлена на конных соревнованиях в Глостершире.
Зару сфотографировали в пятый день соревнований MARS Badminton Horse Trials 2025 в The Badminton Estate в Глостершире.
Дочь принцессы Анны, которая на днях отпраздновала свое 44-летие, была одета в короткий серый жакет с накладными карманами и синие прямые джинсы, а обута в белые кеды. У Зары был серый маникюр, на пальце сверкало помолвочное кольцо, волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий, едва заметный макияж.
Повседневный образ королевской особы получился простым и стильным.
Напомним, в честь ее дня рождения мы собрали целую подборку любимых аксессуаров дочери принцессы Анны, в которых она чаще всего появляется на публичных мероприятиях.