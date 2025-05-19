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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В жакете, джинсах и кедах: как выглядит повседневный лук Зары Тиндалл

Зара Тиндалл была запечатлена на конных соревнованиях в Глостершире.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зару сфотографировали в пятый день соревнований MARS Badminton Horse Trials 2025 в The Badminton Estate в Глостершире.

Дочь принцессы Анны, которая на днях отпраздновала свое 44-летие, была одета в короткий серый жакет с накладными карманами и синие прямые джинсы, а обута в белые кеды. У Зары был серый маникюр, на пальце сверкало помолвочное кольцо, волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий, едва заметный макияж.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

Повседневный образ королевской особы получился простым и стильным.

Напомним, в честь ее дня рождения мы собрали целую подборку любимых аксессуаров дочери принцессы Анны, в которых она чаще всего появляется на публичных мероприятиях.

Зара и ее муж Майкл Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и ее муж Майкл Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

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